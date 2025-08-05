Anamur'da Kitap Festivali başladı

Anamur'da düzenlenen Kitap Festivali başladı
Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali" başladı
Mersin'in Anamur Belediyesi ve Uluslararası Öykü Günleri Derneği işbirliğinde Sahil Parkı'nda organize edilen Kitap Festivali'nin açılışına, Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Festival kapsamında, 34 yayınevi tarafından stant kuruldu. Stantları gezen kitapseverler, yazarlarla da bir araya geldi. Çeşitli etkinlerin yapılacağı festival, 10 Ağustos'ta sona erecek.