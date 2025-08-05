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        Haberler Gündem Güncel Anamur'da Kitap Festivali başladı | Son dakika haberleri

        Anamur'da düzenlenen Kitap Festivali başladı

        Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 16:21 Güncelleme: 05.08.2025 - 16:21
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        Anamur'da Kitap Festivali başladı
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        Mersin'in Anamur Belediyesi ve Uluslararası Öykü Günleri Derneği işbirliğinde Sahil Parkı'nda organize edilen Kitap Festivali'nin açılışına, Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Festival kapsamında, 34 yayınevi tarafından stant kuruldu. Stantları gezen kitapseverler, yazarlarla da bir araya geldi. Çeşitli etkinlerin yapılacağı festival, 10 Ağustos'ta sona erecek.

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        #mersin haberleri
        #anamur kitap festivali
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