Anayasa Mahkemesi, cinsiyet değişikliği talebi 4 yıl sonra kabul edilen trans bireyin maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verdi.



Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, Gaziantep’te yaşayan 1983 doğumlu M.K., nüfus kaydında kadın olarak işlendi. Ergenlik çağından itibaren psikolojik ve hormonal olarak erkeksi tavırlar sergileyen M.K. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından takip altına alındı. Fakülte, kadın üreme organlarına sahip olan M.K.’nın erkek cinsel kimliği benimsediği yönünde rapor verdi.



M.K., 2014 yılında cinsiyet değişikliği ameliyatı izni alabilmek için Şanlıurfa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, M.K.’nın üreme yeteneği olduğu gerekçesiyle davayı reddetti.



Trans birey, kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. M.K, evlilik aşamasında olduğunu, kimliğini değiştiremediği için zorda kaldığını ifade etti. Mahkeme, Medeni Kanun’da yer alan “cinsiyet değişikliği için üreme yeteneğinden sürekli yoksun olma ön koşulunun” Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından yeniden yerel mahkemeye başvuran M.K.’ya 2018 yılı ocak ayında cinsiyet değişikliği için izin verildi.



M.K., cinsiyet değişikliği ameliyatı olması için yaklaşık 4 yıl sonra karar verildiği ve bu süre boyunca özel hayatının etkilendiği ve haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararla, Anayasa’nın 17. Maddesi’nde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Maddi tazminat talebi reddedilirken, yargılama giderleri M.K.’ya ödenecek.

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