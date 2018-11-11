Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-0 yendiği maçta 1 gol atan Andre Ayew, karşılaşma sonrasında şunları söyledi:

"İyi bir maç çıkardık, maça da iyi başladık. Alanya'nın iyi oyuncuları var ama iyi bir periyottayız. Galatasaray ile berabere kaldık ve Anderlecht'i yendik. Bu maça öz güvenli geldik. Bugün iyi savaştık. Ben de arkadaşlarımı daha iyi tanımaya, onların yapacaklarını daha iyi görmeye başladım. İyi bir maç çıkardık. Cocu'nun da çok iyi tarzı vardı, onun zamanında da elimizden gelenin en iyisini yapmayı denedik. İşler iyi gitmedi. Biz Cocu varken de, Koeman varken de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Futbol böyledir, kafanızı kaldırıp en iyisini yapmanız gerekir."

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