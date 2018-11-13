Fenerbahçe'nin yeni transferleri arasında en istikrarlı ismi olan Andre Ayew, İstanbul günlerinden dolayı oldukça memnun durumda. Her ne kadar sezona kötü bir başlangıç yapılmış olsa da Fenerbahçe'yi, İstanbul'u, Kadıköy'deki atmosferi ve Türkiye Ligi'ni seven Ayew'in kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; yıldız futbolcuyu sezon başında Swansea City'den kiralayan Sarı-Lacivertliler her ne kadar 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma şansına pek sahip olmasa da farklı bir yöntemle Ayew ile yola devam etmeyi düşünüyor. Saha içindeki liderlerden de biri olan Ayew'in profesyonel tavrı da Fenerbahçe yönetiminin takdirini topluyor.

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