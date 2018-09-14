Son olarak ABD ekiplerinden New York City forması giyerek futbol hayatını noktalayan İtalya Milli Takımı'nın efsane ismi Andrea Pirlo, Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

2011-2015 yılları arasında Juventus formasını terleten Pirlo, Juventus'a geri dönmek istediği iddia edilen Paul Pogba ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bonucci de pozisyonunun en iyilerindendi ve geri döndü. Pogba'nın da geri dönüşü beni şaşırtmaz. Juventus her zaman pozisyonunun en iyilerini transfer eder."

Paul Pogba, 2016 yılında 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

İtalyan devinin yeni transferi Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Pirlo, "Ronaldo'nun tek forvet oynamak isteyip istemediğinden emin değilim. Birisiyle oynamaya ihtiyacı var. Bu görev için ideal isim Mandzukic" şeklinde konuştu. (Goal)

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