"Bundan sonra babanız benim dünya ahiret arkadaşımdır"

Angelina Jolie, koronavirüs salgını nedeniyle evde birlikte karantinaya girdiği çocuklarının eski eşi Brad Pitt’le görüşmelerine izin vermediği öne sürüldü.

E! News’in haberine göre, 44 yaşındaki Jolie, çocukları Pax (16),Zahara (15),Shiloh (13) ile ikizleri Knox ve Vivienne’i (11) yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı Los Angeles’taki evlerinde tutuyor.

En büyük çocuğu 18 yaşındaki Maddox da eğitim gördüğü Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Yonsei Üniversitesi’nin tatil edilmesinin ardından ABD’ye ailesinin yanına döndü.

Jolie’nin kararına göre, 56 yaşındaki aktör Pitt’in çocuklarını tekrar görebilmesi için birkaç ay beklemesi gerekiyor.

Jolie ve Pitt çifti, Eylül 2016’da ayrılmıştı. Çiftin boşanma davası dört yıldır sürse de çocukların velayeti konusunda geçici anlaşmaya varmışlardı. Çocuklar Jolie ile birlikte yaşarken, Pitt, sık sık çocuklarını görebiliyor.