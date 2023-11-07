Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!

Öldürdüğü kişiyi ertesi gün baza içerine koydu!
İstanbul'da, 3 haftadır kendisinden haber alınamayan ve evinde baza içerisinde vurulmuş olarak Fikret Aydın cinayeti çözüldü. Düzenlenen operasyonla Gaziosmanpaşa'da yakalanan katil zanlısı Tekin Y., cinayeti itiraf etti. Zanlı, Fikret Aydın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti
Büyükçekmece'de kardeşinin eski eşi olan M.A’nın evinde kirada oturan Fikret Aydın’dan yaklaşık 3 haftadır haber alınamıyordu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ev sahibi M.A., bundan üç hafta önce kiracısından haber alamayınca çilingir çağırarak eve girdi.
Evde klima açıktı ve kimse yoktu. Evden ayrılan M.A. geçen pazar günü klimayı söktürmek için eve tekrar girdiğinde bir kokuyla karşılaştı. Yatak odasında bazayı açan M.A. korkunç bir manzara ile karşılaştı. Bazanın içinde kendisinden 3 haftadır haber alınamayan Fikret Aydın’ın cesedini buldu.
SON GİRİP ÇIKAN ARKADAŞ TAKİBE ALINDI
Evde yapılan aramada da uyuşturucu yetiştirilmek üzere kurulmuş bir düzenek, bir adet mermi kovanı ve çok sayıda mermi bulundu. Fikret Aydın’ın cesedi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, evde yalnız yaşayan Fikret Aydın’ın yanına sıklıkla Tolga Y’nin geldiği belirlendi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından katil zanlısı Tolga Y. Gaziosmanpaşa’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı polise cinayeti itiraf etti. Verdiği ifadede, maktulün kendisine psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Tolga Y., silahla Aydın’ı vurduğunu söyledi.
Elde edilen bilgilere göre, olaydan bir gün sonra tekrar eve giden zanlının, cesedi bazaya koyduğu öğrenildi. Soruşturmanın ardından zanlı Tolga Y. tutuklandı.