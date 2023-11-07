Emekli maaşı tarihleri değişti mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği' ve 'emekli maaş tarihlerinin değiştiği' yönündeki haberleri yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle:

"6 Kasım 2023 tarihinde bazı basın yayın organlarında erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin listesinin güncellendiği, listeye göre beş meslek grubu daha bu listenin içerisinde dahil edildiği, ağır çalışma koşulları nedeniyle bazı işkollarında çalışanlara erken emeklilik hakkının verildiği, Sosyal Güvenlik Kurumumuzca söz konusu listenin güncellenmesi sonucu maden işçileri, öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının da dahil edildiği ve belirlenen yaş haddinden önce emeklilik hakkı kazanabilecekleri ifade edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamından yararlanabilmektedirler. Kanunda belirlenen işyerlerinde ve işlerde çalışanlara yıl içinde çalışma sürelerine, 360 güne karşılık gelen belirli oranlarda fiili hizmet süresi zammı adı altında prim ödeme gün sayısına ilave süreler eklenmekte, bu sürelerin yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan yaş haddi şartını düşürmektedir.

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5510 sayılı Kanunda yer alan fiili hizmet uygulamasının kapsamının belirlenmesinde; Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin verdiği karar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamaları, iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler, yaptıkları işler dolayısıyla çalışanların yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında kalan iş kolları dikkate alınmıştır.

Söz konusu fiili hizmet süresi zammı kapsamının belirlendiği Kanunun 40’ıncı maddesinde herhangi bir yeni Kanuni düzenleme veya değişiklik yapılmamıştır.

Yayın organlarında yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki listenin güncellendiği, listeye öğretmenler, havacılık sektörü ile kamu ve sağlık çalışanlarının dahil edildiği ve erken emeklilik hakkının verildiği haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut Kanun maddesinde yeraltı işleri ile insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunmaktadır."

"EMEKLİLERİMİZİN AYLIK ÖDEME TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

"7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 7 Kasım 2023 tarihli, emekli maaşlarının değiştiğine ilişkin haberlerin bazı basın yayın organlarında yer almasıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Her ne kadar ilgili haber başlığında emekli maaş tarihlerinin değiştiğinden bahsedilse de emeklilerimizin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edeceklerdir.

Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."