Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor

Geçen sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in başında bulunan 69 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan bonusun kendisine ödenmediği gerekçesiyle harekete geçmeyi planlıyor.

Jesus'un geçtiğimiz hafta kulübe son bir ihtar çektiği, bu yola başvurmak istese de kendisine hiçbir şekilde dönüş yapılmadığı için bu yola başvurmaya mecbur kaldığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.