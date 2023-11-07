Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...
Süper Lig'de 11. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 07.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:06
1
İSTANBULSPOR - 1000
2
PENDİKSPOR - 1000
3
GAZİANTEP FK - 1000
4
HATAYSPOR - 750
5
SAMSUNSPOR - 500
6
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
7
KARAGÜMRÜK - 500
8
KONYASPOR - 500
9
MKE ANKARAGÜCÜ - 250
10
ANTALYASPOR - 250
11
KASIMPAŞA - 250
12
BAŞAKŞEHİR - 250
13
SİVASSPOR - 150
14
KAYSERİSPOR - 150
15
ALANYASPOR - 150
16
ADANA DEMİRSPOR - 50.00
17
TRABZONSPOR - 50.00
18
BEŞİKTAŞ - 35.00