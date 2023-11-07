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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori takım...

        Süper Lig'de 11. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...

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        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:06
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        1

        İSTANBULSPOR - 1000

        2

        PENDİKSPOR - 1000

        3

        GAZİANTEP FK - 1000

        4

        HATAYSPOR - 750

        5

        SAMSUNSPOR - 500

        6

        ÇAYKUR RİZESPOR - 500

        7

        KARAGÜMRÜK - 500

        8

        KONYASPOR - 500

        9

        MKE ANKARAGÜCÜ - 250

        10

        ANTALYASPOR - 250

        11

        KASIMPAŞA - 250

        12

        BAŞAKŞEHİR - 250

        13

        SİVASSPOR - 150

        14

        KAYSERİSPOR - 150

        15

        ALANYASPOR - 150

        16

        ADANA DEMİRSPOR - 50.00

        17

        TRABZONSPOR - 50.00

        18

        BEŞİKTAŞ - 35.00

        19

        FENERBAHÇE - 1.85

        20

        GALATASARAY - 1.75

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