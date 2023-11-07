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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı: "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti."

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 07.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:58
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        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Çebi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

        "ADAY OLMAMAYA KARAR VERDİM"

        "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var. Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır. Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil.

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        "ADAYLAR PALAVRA ATMASIN"

        Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli.

        Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım.

        Sahada oyuncularımızı tezahüratlardan kaçınalım. Bunlar da bir insan. Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar. İçindekine saygınız yoksa, formaya saygınız olmalı. Tıklanma uğruna yapılanları doğru bulmuyorum. Medyadaki arkadaşlar tavrınızı değiştirin. Siz hakaret ederseniz, genç çocuklar küfür etmeye başlar. Yönetim olan kişisel hırslarınızı, Beşiktaş üzerinden görmeyin.

        BÜYÜKEKŞİ SÖZLERİ..."ELİNİ KOLUNU SALLAYAMAZSIN"

        Gelelim TFF'ye. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerle gitmeleri gerektiğini söyleyen bir tek ben vardım. TFF ile mücadele edeceksek, hep beraber edeceğiz. TFF parmak falan sallayamaz. Ben sokaktaki insan gibi hareket edemem. 'TFF Başkanı'na sordum ve 'Kulağa eğilip ne dedin?' dedim. 'Vallahi billahi bir şey demedim' dedi. TFF Başkanı statta parmak sallamadı. 5 dakika bekle, devre arasını. Hatalıdır. Sen de elini kolunu tribünlere sallayamazsın. Bazen yutmayı bileceksin. Bu arkadaş bilmiyor, yutmuyor. İnşallah bu camia benden sonra nasıl yutturacaksa, yutturur.

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        "BUNLAR BEŞİKTAŞLI DEĞİL!"

        Transferde arkadan dolaşmam. Bir futbolcunun maaşını 2 ay ödemezseniz, o futbolcu gider! Bunu biliyor musunuz? Bugün itibariyle kimsenin alacağı yok. Keşke sportif başarı da olsaydı, yapamadık. Küfür, hakaret neyin nesi? Bu azınlığı içinizden temizleyin. Size vasiyetimdir. Kimse çocuklarıma küfür edemez, gece yarısı telefon açamaz! İşiniz benimle! Ben buradayım! Eleştirileri kabul ederim. Hakaret ve küfür, caydırarak buradan gönderme politikasıdır. Şu azınlığı yalvarırım temizleyin. Bunlar Beşiktaşlı değil. Ayın 1'ine kadar buradayım. Benden gelip özür dilemelerini bekliyorum. O saate kadar özür dilemeyen herkesin bundan sonra takipçisi olacağım.

        Anti demokratik bir şey, süreli para cezası! ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benden sonra gelen hesabını sormak istiyorsa, beni de yanına alarak sorabilir. Ben sordum arkadaşlar. TFF ile ben kavga ederken, diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyor. Bugün bağıranlar neden bağırıyor? Erkenden silah çekiyorlar. Futbol ona, buna baskı yapmaksa; ben başarılı olamadım. Ben mücadelemi verdim, sadece TV'de şov yapmadım. Hala da pişman değilim. Popülist davranmadım.

        Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım. Başarısız futbol takımı var, bunlar yarın başarılı olursa; bana da pay verin arkadaşlar. Tıklama işini, sosyal medyada takip işini bitirin. Rüzgara göre öğleden önce başka, öğleden sonra başka konuşmayın. Bir duruşunuz olsun."

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