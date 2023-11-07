Sevindiren yağış tahmini: Her 2 günün 1'i yağmurlu geçebilir Barajların alarm verdiği kurak günlerde sevindiren bir yağış tahmini haberi geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İstanbul'daki olağanüstü kuraklık durumumuz ufukta görünen yağışlı sistemlerle iyileşebilir. Hava tahminleri değişmezse kasım ortasından aralık başına kadar her 2 günün 1'i yağmurlu geçebilir, üstelik bu yağışlar tam da aradığımız orta-zayıf kuvvette ama uzun süreli yağışlar" dedi

Türkiye’nin kuzey ve kuzeybatı bölgelerine bir sıcaklık dalgalanması daha yaklaşıyor. Hafta başında esen lodos, perşembenin ilk saatlerinden sonra yerini karayele bırakacak. Perşembe sabahı beklenen hava değişimi İstanbul’a bir miktar daha yağmur getirecek ve hava sıcaklıkları 4-5°C azalarak 18-19°C’lere inecek. Bu yine “soğuk” bir hava sayılmaz fakat bugünlerdeki Haziran ayına benzeyen havaları değiştirir.

Perşembe günü sabah öğle aralığında İzmir-Balıkesir-İstanbul ve Körfez’de yağmur geçişi bekleniyor ama sadece 1-2 saat sürecek bir yağmura benziyor. Doğu Karadeniz’de ise Perşembe gecesi ile Cuma (10 Kasım) sabahı kuvvetli sağanak altında kalacak Rize-Artvin çevresinde su baskınları yaşanabilir.

REKLAM

Fotoğraf: İHA İç ve doğu bölgelerde gece sıcaklıkları 0 ila 5°C fakat Anadolu'da gündüz bir ilkbahar havası hakim. Akdeniz hafta boyu 25°C-28°C arasında salınıyor. Cuma ve cumartesi Akdeniz’in batısı ile kıyı Ege’de hava gök gürültülü sağanak yağışlı olabilir, pazar günü de (11 Kasım) Batı Akdeniz’de kısalan yağmur geçişleri görülebilir. Şimdilik Doğu Karadeniz’in sağanakları hariç bu hafta kaydedeceğimiz yağmurlar zayıf görünüyor. Fakat 12 Kasım ile başlaması muhtemel bir süreç var ki, Kasım ayının sonuna kadar yağmurlu gün sayımız epey artabilir. İstanbul’daki olağanüstü kuraklık durumumuz ufukta görünen yağışlı sistemlerle iyileşebilir. REKLAM

Fotoğraf: İHA Hava tahminleri değişmezse kasım ortasından aralık başına kadar her 2 günün 1’i yağmurlu geçebilir, üstelik bu yağışlar tam da aradığımız orta-zayıf kuvvette ama uzun süreli yağışlar. Bugünlerde ise kuvvetli sağanakları henüz havzalar suyu tutamadan kısa sürede alıyoruz. Kış tipine benzeyen formda yağacak yağmurlar batı ve güney bölgelere ilaç gibi gelebilir. Geçtiğimiz yıl kasım ve aralık ayları kurak geçmişti, bu yıl durum lehimize değişecek görünüyor. Gelecek haftadan itibaren beklediğimiz bu koşullar oluşursa montları, kışlık giysileri yakınlarda tutmak gerekecek. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir