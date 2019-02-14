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"BEYAZ SABUNA DELİRİYORUM"

"Gerçekten deliriyorum beyaz sabuna. Hiçbir kokuyu sevmiyorum başka. Ne lavanta ne sümbül... Sadece beyaz sabun kokusu... Ölüyorum yani. Geçen gün onunla yıkandım. Bildiğimiz o beyaz kalıp sabunla yıkandım. Saçımı, başımı, her yerimi yıkadım. Eşim Anıl'ın da beyaz sabunla yıkanmasını istiyorum. Dün perdelerimi falan yıkattım ki ev beyaz sabun koksun diye. Çok saçma ama ben daha önce toprağı, kumu aşeren olduğunu duymuştum. Bana garip gelir böyle şeyler ama beyaz sabuna bayılıyorum."