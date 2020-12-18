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Anıl Durmuş'tan 'Her Şey Yolunda'

Anıl Durmuş, yeni şarkısı "Her Şey Yolunda"yı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çağla Çağlar yönetmenliğinde çekilen "Her Şey Yolunda"nın video klibi, pandemi kurallarına uygun olarak toplam üç kişilik bir ekiple 16 saatte tamamlandı

Anıl Durmuş'tan 'Her Şey Yolunda' - Magazin haberleri
Anıl Durmuş'tan 'Her Şey Yolunda'
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HABERTURK.COM

Anıl Durmuş'un yeni şarkısı "Her Şey Yolunda", yayımlanıyor. Söz, müzik ve düzenlemesi Mert Demir'e ait olan şarkının mix & masteringi ise Emir Ural'a ait. Çağla Çağlar yönetmenliğinde çekilen "Her Şey Yolunda"nın video klibi, pandemi kurallarına uygun olarak toplam üç kişilik bir ekiple 16 saatte tamamlandı.

Hayatımıza etki eden durumların metaforlarla anlatıldığı klipte, şarkının adıyla tezat olmasından dolayı 'hHçbir şeyin yolunda gitmemesi' teması işlendi. Klibin görüntü yönetmenliğini Emre Köktaş, sanat yönetmenliğini ise Kübra Kara üstlendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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