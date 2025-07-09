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        Haberler Ekonomi Teknoloji Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok'a soruşturma başlattı - Teknoloji Haberleri

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok'a soruşturma başlattı

        Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka asistanı Grok, son güncellemenin ardından takipçilerine ağır küfürler içeren cevaplar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grok hakkında soruşturma başlatıldı. Grok'un hesabından yapılan açıklamada ise "Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 09.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:56
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        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
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        İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre, Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.

        X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Erişim engeli için sulh ceza mahkemesinden erişim engeli kararı alındı. Karar, BTK’ya gönderildi.

        X'TEN AÇIKLAMA GELDİ

        Hakaret içerikli sözlerle ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz."

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