19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için pazar günü Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. İşte "19 Mayıs Pazar Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak ve neden kapalı?" sorularının yanıtı ile Ankara'da etkinlik bitimine kadar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler listesi...