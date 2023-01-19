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Ankara-Glasgow daha kısa sürüyor: Sel engel oldu, 5 bin kilometrelik destansı yol

Batı Avustralya'nın kuzeyindeki Kununurra'da yaşayan 64 yaşındaki Chris English, başka şehirden satın aldığı arabayı evine getirmek için çıktığı yolda, yolun sel sularının altında kalmasıyla 5 bin kilometrelik yol gitmek zorunda kalacak. English'in gitmesi gereken yol o kadar uzak ki, Ankara'dan Glasgow'a arabayla gitmek daha kısa sürüyor.

Ankara-Glasgow daha kısa sürüyor: Sel engel oldu, 5 bin kilometrelik destansı yol
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HABERTURK.COM

Batı Avustralya'nın kuzeyindeki Kununurra'da yaşayan 64 yaşındaki Chris English, başka bir şehirden satın aldığı arabayı evine getirmek için çıktığı yolculukta 5 bin kilometre yol yapmak zorunda kalacak.

ARABASINI ALMAYA GİTMİŞTİ

English, Kununnura'ya bin km uzaklıktaki Broome'da bulunan bir arabayı satın aldı, Kununnura'dan uçağa binerek arabayı almaya gitti. Ancak dönüş yolu beklediği gibi geçmedi, 5 bin kilometrelik yolu tek başına gelecek.

64 SAATLİK ROTA

Batı Avustralya'nın kuzey kesiminde bazı eyaletler "şimdiye kadar yaşanan en kötü" sellerle sular altında kaldı. Broome ve Kununurra arasındaki yol sular altında kalınca English, Google Haritalar'dan uygun rotayı bulmak istedi. Uygulama 4 bin 770 km'lik 64 saat sürecek bir rota oluşturdu.

ANKARA GLASGOW DAHA KISA

Yolculuk o kadar uzundu ki, Ankara'dan Glasgow'a gitmek daha kısa sürüyor.

OĞLU YAŞANANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

English'in oğlu Craig de babasının yolculuğunda yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Guardian'a yaptığı açıklamada babasının "taşrada araba kullanma konusunda çok deneyimli" olduğunu ve bu nedenle dolambaçlı yolların onu caydırmayacağını söyledi. Craig, ayrıca babası için "Yolcuğu yapacak kadar deli olan tek kişi o" dedi.

Ailesi, English'in Pazartesi gününe kadar Kununurra'daki evine dönmesini bekliyor. Craig,
babasının yolculuk boyunca yaklaşık bin dolar benzin harcayacağını tahmin ediyor. Craig babası için endişelenmediğini söyleyerek, "Hiçbirimiz onun için endişelenmiyoruz. Kaybolursa bütün ülke onu arıyor." dedi.

*Haberin görseli cragget2 isimli Twitter profilinden alınmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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