Kurban Bayramı trafiği havadan denetimlerle takip ediliyor

AA

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı süresince trafikte üzücü olayların meydana gelmemesi için hayata geçirilen tedbirler kapsamında havadan denetimler de artırıldı.Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde trafik güvenliğinin havadan sağlanması amacıyla 15 Temmuz'da başlatılan çalışmalar çerçevesinde 25 Temmuz'a kadar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Van ve Zonguldak'ta 122 saat helikopterle, 79 ilde ise 1292 saat drone ile denetim gerçekleştirilecek.