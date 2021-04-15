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Ankara - Sivas YHT için bilet ücreti çalışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattında son ayarları yaptıklarını belirterek, yaz aylarında projeyi hizmete sunacaklarını açıkladı. Sahada yoğun bir mesai verilirken, Ankara-Sivas hızlı tren bilet fiyatlarını belirlemek üzere de hazırlık yapılıyor. Hızlı tren biletleri, genelde uçaktan daha ucuz, otobüsten pahalı oluyor. Bu ölçüt çerçevesinde bir çalışma yapıldığı, bu çalışmanın karar mercilerine de sunulduğu belirtiliyor. Bilet ücreti, ekonomi 90-95 TL, business 130-140 TL aralığında bir düzeyde hesaplandı. Son kararı, siyasi irade verecek. Olcay Aydilek'in haberi

Ankara - Sivas YHT için bilet ücreti çalışması - Haberler

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında bir süre önce test sürüşleri devam başladı. Test sürüşleri, birkaç ay daha devam edecek. Yaz aylarında, yüksek olasılık haziranda, Ankara merkezli olarak İstanbul, Eskişehir ve Konya’nın ardından Sivas yüksek hızlı tren seferleri başlatılacak.

BİLET ÜCRETLERİ

Ankara-Sivas hızlı tren bilet fiyatlarına ilişkin bazı çalışmalar yapılıyor. Hızlı tren biletleri, uçaktan daha ucuz, otobüsten pahalı oluyor. Bu kapsamda bir çalışma yapıldığı, bu çalışmanın karar mercilerine de iletildiği kaydedildi.

Peki, yeni hatta bilet fiyatları için hangi aralıklar üzerinde duruluyor? HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre bilet ücreti, ekonomi 90-95 TL, business 130-140 TL aralığında bulunuyor. Bu konuda son kararı, siyasi iradenin vereceği ifade ediliyor.

405 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Ankara-Sivas 405 kilometre uzunluğunda bir hat. Yeni hatta, bir süre Ankara-Kırıkkale Balışeyh arasında “konvansiyonel” (mevcut) hat kullanılacak. Bu bölümde, inşaat çalışmaları devam ediyor. Ankara-Elmadağ bölümünde inşaatın 2022 yılında tamamlanabileceği ifade ediliyor.

Kırıkkale’den sonra Sivas’a kadar yeni inşa edilen hızlı tren hattı kullanılacak. Hat tamamlandığında Ankara-Sivas arası trenle seyahat süresi 2 saat olacak.

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