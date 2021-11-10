Ankara Tava nasıl yapılır? Şehriyeden pilav yapılmasıyla içerisindeki etlerle doyurucu ve lezzetli bir tarif almak isterseniz işte karşınızda Ankara Tavası tarifi ile karşınızdayız.
Ankara Tava Malzemeler;
- 300 gram kuzu eti
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet domates
- 1 su bardağı arpa şehriye
- 2 su bardağı sıcak su
- Karabiber
- Kimyon
- Salça
- Tuz
Ankara Tava Yapılışı;
- Kuşbaşı doğradığımız etleri tavaya alıyoruz, ocağı yüksek ateşe açıp etin renginin dönmesi ve suyunu salması için bekliyoruz.
- Suyunu çekince içerisine sıvı yağ ekleyip karıştırarak kavuruyoruz.
- Soğanı sarımsağı ve biberi ekleyerek sotelemeye devam ediyoruz.
- Son olarak domatesleri ekleyip tavanın kapağını kapatıp pişmesi için bekliyoruz.
- Baharatları ve salçayı ekleyip karıştırmaya devam edelim.
- Başka bir tavada şehriyeleri kavurmaya başlayalım.
- Rengi dönünce eti üzerine ilave ediyoruz ancak karıştırmıyoruz.
- Su ilave edip altını kısıyoruz.
- Kapağı kapatıp pişene kadar bekliyoruz.
- Suyunu çekip 5-10 dakika dinlendirip servisini yapıyoruz afiyet olsun.
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