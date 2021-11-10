Ankara Tava nasıl yapılır? Şehriyeden pilav yapılmasıyla içerisindeki etlerle doyurucu ve lezzetli bir tarif almak isterseniz işte karşınızda Ankara Tavası tarifi ile karşınızdayız.

Ankara Tava Malzemeler;

300 gram kuzu eti

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet domates

1 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı sıcak su

Karabiber

Kimyon

Salça

Tuz

Ankara Tava Yapılışı;