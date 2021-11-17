Covid-19 risklerini hesaplayacak! 0:00 / 0:00

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Üniversiteden yapılan açıklamada, çalışmanın yürütücüsü Bilim Akademisi üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Beksaç, doğal öldürücü hücrelerin ve genetik faktörlerin Covid-19 enfeksiyon şiddetine etkileri üzerine araştırmalarının devam ettiğini belirterek, yaptıkları araştırmanın sonuçlarının Immunogenetics dergisinde yayımlandığını belirtti.

COVID-19 HERKESİ FARKLI ETKİLİYOR

Covid-19'a yakalanılması halinde yoğun bakım ihtiyacı veya hastalığın asemptomatik seyretme olasılığını hesaplamak üzere modelleme sistemi geliştirdiklerini bildiren Beksaç, bu sistem için çeşitli bulguların sisteme girilmesi gerektiğini ifade etti.

Beksaç, "Çalışmamızda oluşturulan matematiksel olasılık modelinden elde edilen veriler ışığında, kişilerin Covid-19 enfeksiyonu durumunda yoğun bakıma ihtiyaç duyma olasılığını hesaplamak üzere oluşturulan araç, http://immunogenetic.org/ web sitesine entegre edildi" bilgisini verdi.

Meral Beksaç, Covid-19'un herkesi farklı etkilediğine dikkati çekerek kan grubu ve değişik genetik faktörlerin hastalığın seyrine olan etkisinin de önemli olduğunu ifade etti.