Ankara, vize sorununun çözümü için yeni bir formül üzerinde çalışıyor

Ankara'da Avrupa Birliği Büyükelçileriyle eylül ayında vize konusunda bir toplantı yapılması planlanıyor.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranı yüzde 16'ya yükseldi. Vize başvurularını en çok reddeden ülke ise Almanya. Almanya'ya yapılan başvurularda ret oranı da yüzde 30'un üzerinde olduğu bildirildi.

ALMANYA KİLİT ÜLKE

Diplomatik kaynaklar, Almanya'nın vize başvurularına ilişkin tutumunda bir gelişme olduğu takdirde bunun diğer AB ülkelerini de etkileyebileceğini belirtiyor. Türkiye'nin büyükelçilikler ve konsoloslukların kapasitelerini artırmaları yönündeki talebi ilettiğini kaydediyor.