Ankara’da hurda araç temizliği! 13 araç trafikten men edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İvedik Sanayi bölgesinde çevre ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilen hurda veya atıl vaziyetteki araçlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 29 araçtan 13’ü çekici ve forkliftle, 16’sı ise sahipleri tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. 13 araç trafikten men edilerek, araçlarla ilgili gerekli cezai işlemler uygulandı.

Bölge esnafı konu ile ilgili uyarılırken, il genelinde metruk araçlara yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA