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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ankaragücü - Esenler Erokspor: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Ankaragücü - Esenler Erokspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 23:16
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        Ankaragücü evinde çok farklı!
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        MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Esenler Erokspor'u 3-0 yendi.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Mahmut Gülle

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 88 Arda Ünvay), Osman Çelik, Alper Uludağ, Schulz (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Cem Tuna Türkmen, Rotariu (Dk. 46 Cephas), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Mesut Emre Kesik), Efkan Bekiroğlu, Varga, Bajic (Dk. 80 Mahmut Tekdemir)

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Mucahit Albayrak, Metehan Mert, Nzaba, Furkan Orak (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Laine (Dk. 80 Jair), Jack (Dk. 86 Ertuğrul İdris Furat), Faye, Alper Karaman (Dk. 73 Tugay Kacar), Pinchi (Dk. 73 Fernandes), Hamza Catakovic,

        Goller: Dk. 55 Bajic, Dk. 90+5 Cephas, Dk. 90+7 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü), Dk. 90+10 Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)

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