6 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Ankaragücü, yeni sezona buruk başlıyor. Osmanlıspor ve Gençlerbirliği’nin küme düşmesinin ardından bu sezon Süper Lig’de Başkent’i temsil edecek tek takım olan Ankaragücü stat sorunu yaşıyor. 19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olması ve Eryaman Stadı’nın yapımının da tamamlanmaması nedeniyle sarı-lacivertliler 12 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig’de maçlarını Ankara’da oynayamayacak.
Habertürk Ankara'dan Fırat Tur'a konuşan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Talebimiz 19 Mayıs Stadı’nın yıkımının ertelenmesi. Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağımız Galatasaray maçına Ankara’da seyircimizin önünde çıkmak istiyoruz” dedi.
“15 GÜNDE HAZIR OLUR”
Eryaman Stadı’ndaki gecikmeden dolayı zor duruma düştüklerini belirten Yiğiner, “Ankara İl Spor Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Stadı’nın yıkımı için yaptığı ihale feshedildi. Şu anda yıkım için herhangi bir çalışma yok. Eryaman Stadı’nın eylül, ekim ayında hazır olacağı söyleniyor. Orası bitene kadar maçlarımızı 19 Mayıs Stadı’nda oynamak istiyoruz” diye konuştu. Yiğiner, 19 Mayıs’ı sadece 2 aylık bir süre için kullanma talepleri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “15 gün içinde 19 Mayıs Stadı’nı maç oynanabilir hale getirebiliriz. Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray’ı konuk edeceğiz. Ankara’da, Süper Lig hasreti çeken taraftarlarımızın önünde sezona başlamak istiyoruz.”
“MELİH BEY ÖYLE TAKDİR ETMİŞ”
Ankara’da Süper Lig maçı oynayabilecekleri diğer bir alternatifin de Osmanlıspor’un maçlarını oynadığı Yenikent Stadı olduğuna dikkat çeken Başkan Yiğiner, “Yenikent Stadı, Büyükşehir Belediyesi tarafından bedelsiz olarak 49 yıllığına Osmanlıspor’a verildi. Yenikent Stadı’nda sahaya çıkmayı da düşündük ancak bu stadı bu sene Osmanlıspor’la birlikte 1. Lig’e düşen Gençlerbirliği paylaşacak. Melih Bey (Gökçek) böyle takdir etmiş” dedi.
SON ÇARE AFYON
İl Spor Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Stadı’nın yıkımını ertelememesi durumunda Ankaragücü’nün Süper Lig’e son çare olarak Afyon Stadı’nda oynayacağı maçlarla başlayacağını belirten Yiğiner, şöyle devam etti: “Başkent Ankara’yı bu sezon Süper Lig’de temsil edecek tek takım Ankaragücü. Fikstür çekildi ama maçlarımızı nerede oynayacağımız belli değil. Türkiye’nin Başkent’inde maçlarımızı oynayacak saha bulamıyoruz.”
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