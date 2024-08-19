Anne Fatma kimden, neden saklanıyor?

Geçen sezon soluksuz izlenen Şükür Türkan konusunda şok bir gelişme yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan baba Mustafa şok açıklamalarda bulundu ve yine karısı Fatma’yı suçladı.

Programda herkesi şoke eden görüntü ortaya çıktı. 10 yıldır kayıp olan kızları Şükür Türkan’a ne olduğunu sır gibi saklayan anne Fatma’nın, güneş gözlükleriyle adeta gizlenerek dolaştığı ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler şaşkınlık yarattı.

Anne Fatma Erdem’in son görüntüsü merak konusu oldu. Fatma’nın, kızını aramak yerine herkesten gizlenmesi “Birini mi koruyor?” sorusunu beraberinde getirdi.