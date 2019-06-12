Anne Frank 90 yaşında!

Anne Frank’ın Hatıra Defteri, Selim İleri’nin önsözü ve yayımlanmamış fotoğraflarla zenginleşen özel baskısıyla, yazarının doğum gününde okurla buluşuyor!

Henüz küçük bir çocukken İkinci Dünya Savaşı’nın acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalan Anne Frank, 12 Haziran 1942’de günlük tutmaya başladı.

Bu tarih, onun doğum günüydü ve günlüğü de yeni yaşına adanmış bir hediye… Sürgündeki Hollanda hükümetinin Kültür ve Bilim Bakanı Bolkenstein’ın radyoda yaptığı bir konuşmayı dinleyene kadar, sayfaları yalnızca kendisi için doldurdu.

Bakan konuşmasında, gelecek kuşakların savaşın dehşetini anlayabilmesi, Almanların zulmüne şahitlik edilebilmesi için kayıt altına alınmış tüm belgelerin yayımlanması gerektiğini ifade ediyor, buna örnek olarak günlükleri gösteriyordu.

Artık savaştan sonra bir kitap yayımlama hayalleri kuruyordu Anne, günlüğü de temel taşı olacaktı. Ne var ki henüz on beş yaşındayken, Bergen-Belsen toplama kampında hayatını kaybetti.

Ölümünden sonra yazdıklarını onun adına yayımlayan ise ailenin sağ kalan tek üyesi ve çok sevdiği babası Otto Frank oldu.

O günden bu yana Anne Frank’ın Hatıra Defteri, dünyanın en çok okunan eserlerinden biri oldu.

Selim İleri’nin önsözüyle taçlandırılıp Anne Frank'ın doksanıncı yaşına adanmış bu özel baskı Epsilon Yayınevi tarafından okuyucularıyla buluşuyor.