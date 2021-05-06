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Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hangi tarihte? Anneler Günü şiirleri

Anneler günü için hayecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl tam kapanma zamanına denk gelen anneler günü ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hangi tarihte? İşte Anneler Günü şiirleri...

Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hangi tarihte? Anneler Günü şiirleri

Anneler Günü 2021 ne zaman? Sorusu bu özel günde annesini onurlandırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Peki, bu yıl 2021 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ 2021 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANNE

Senin sesini
senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.

Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yürüten,
Sen değil miydin,
Benim güzel annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni

ANNEM ANNEM

Annem, annem canım annem,
Sevgilidir benim annem.
Vücudundan bir parçayım,
Damarımda kanım annem.

Bir ömür boyunca beni,
Besledin sen gündüz gece.
Dilimden hiç bırakamam,
Ben de seni hece, hece.

Kalbime işledim seni,
Tespih eyledim ismini.
Çok severim ben annemi,
Herkes sevsin annesini.

EN SICAK ŞEY

Bilir misin Emel kardeş,
En sıcak şey ne dünyada?
Ne güneştir, ne de ateş!…
Biri dedi dün rüyada:

“Şunu öğren,şunu bil ki,
Her sevginin tek sahibi,
En sıcak şey bu dünyada:
Anne kalbi! Anne kalbi!”

ANNEM

Bağım olsa,bahçem olsa
İpek kumaş bohçam olsa.
Sabah olsa, akşam olsa
Annem gitmese yanımdan.

Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamadım kem sözüne
Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem,
Canımı verir incitmem,
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim canımdan….

ANNE

Her gece başucumda
Ninni söyleyen sendin
beni uyutmak için
Hiç uyumazdın kendin

Gözümü yaşlı görsen
İçin sızlar derinden
Seni birazcık üzsem
Aklım çıkar yerinden.

Kalbimde iki köşe
Borçluyum Yaradana
Bunlardan biri sana
Öteki de vatana

ANNE

Nice günler kucağında yaşadım,
Ninniler söyledin, beni okşadım,
Her şeyim sendin, kolum kanadım,
Uzat ellerinden öpeyim anne.

Gözyaşlarını istiyor taşmak,
Evrende boştur, sensiz yaşamak,
Gurbete gidiyorum, son bir defa bak,
Uzat ellerinden öpeyim anne.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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