Başkentte, kanser hastası kadınların tedavi sürecini aksatmadan, çocuklarının bakımı konusunda sorun yaşamamaları amacıyla Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kreş hizmeti verecek "Şefkat Evi Çocuk Eğlence Merkezi" açılacak.

AA'nın haberine göre; hastane binasında oluşturulan ve açılışı yarın yapılacak "Şefkat Evi"nde, gün boyu emin ellerde bakılacak çocuklar, oyun oynayarak eğlenecek, aileleriyle de vakit geçirme imkanı bulacak.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin kapsamlı kanser merkezlerinden biri olan hastanenin, kanser yönetimi konusunda bazı alanlarda öncülük yaptığını dile getiren Altuntaş, kanser hastalarının önemli kısmının, çocuklarını bırakacak yerleri olmadığı için tedavilerini aksattığını bildirdi.

Bunun, tedavinin başarısını olumsuz etkilediğini aktaran Altuntaş, "Hastaların taleplerini de dikkate alarak biz bu alanda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, bu proje aklımıza geldi. Kanser hastaları tedavi olurken, çocuklarını bırakabilecekleri çocuk eğlence merkezi gibi bir alan oluşturmak istedik. Türk Kızılayının desteğiyle, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşlarının iş birliğiyle bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kanser ve tedavisinin, çok yönlü ele alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Altuntaş, bu tür sosyal hizmet alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

"ŞEFKAT EVİ" YARIN AÇILIYOR

Hastanenin sosyal hizmet uzmanı ve projenin mimarı Arzu İncediş ise dört ay önce bu merkezin hayalini kurmaya başladıklarını belirtti.

İncediş, bir kanser hastasıyla görüşmesi sonucunda, bu projenin şekillendiğini, sonrasında ise Şefkat Evi Çocuk Eğlence Merkezi'nin oluşturulması için harekete geçtiklerini anlattı.

Türk Kızılayının desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini aktaran İncediş, "Projeyle hastaneye gelen hastalarımızın, özellikle kemoterapi ve radyoterapi alırken çocuklarını bırakabilecekleri, kimseye muhtaç olmadan tedavilerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçladık. Şu anda bunu başarmış olmanın huzuru içerisindeyiz" diye konuştu.

İncediş, Türk Kızılayının ODTÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ile imzaladığı protokol kapsamında, Şefkat Evi'ne gönüllü öğrencilerin geleceğini, hastaneden bir personelin de sorumlu bulunacağını kaydetti.

Hastaneden hizmet alan herkesin buradan faydalanabileceğini dile getiren İncediş, Şefkat Evi'nin yarın resmi olarak açılacağını söyledi.

"ÇOCUKLARLA OYUN OYNUYORUZ"

Kanser hastası 39 yaşındaki Yeliz Adak, tedavi sürecinde yaşadığı sıkıntıların, "Şefkat Evi" projesinin oluşturulmasında ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

"Bir yıllık tedavi sürecimde, iki küçük çocuğumu bırakmak zorunda kaldığım 12 yaşındaki ablaları sınıfta kaldı." ifadelerini kullanan Adak, bu süreçte sosyal hizmet uzmanı Arzu İncediş'e çocuklarının bakımını yapamadığını aktardığını söyledi.

Adak, bunun üzerine kreş açılması için çalışma başlatıldığını belirterek kendisi gibi kanser tedavisi görenler için de Şefkat Evi'nin faydalı olacağını kaydetti.

Hastanenin sunduğu imkandan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Adak, "Burada çocuklarımla çok güzel vakit geçiriyoruz. Neşeliler, oynuyorlar. Onlar buradayken hastanedeki bütün işlerimi halledebiliyorum. Burada çocuklarla oyun oynuyoruz. Ben de çok mutlu oluyorum" dedi.

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