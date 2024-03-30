Annesi ölen kuzu lokantanın maskotu oldu

Bundan bir hafta önce koyunumuz doğum yaptı. İkiz kuzumuz oldu. Daha sonra koyunumuz ve ikizlerden biri öldü. Çiftlikteki diğer koyunlar buna bakmadı. Biz de kendimiz bakmaya karar verdik. Gündüzleri iş yerimize getiriyoruz.