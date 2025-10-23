Habertürk
        Annesine mesaj atan adamı öldürdü | Son dakika haberleri

        Annesine mesaj atan adamı öldürdü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir şantiyede, annesine mesaj attığını öne sürdüğü Şemsettin A.'yı öldürüp annesi Cevriye K.'yı yaralayan Süleyman K. gözaltına alındı; annenin durumunun iyi olduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 01:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 01:36
        Annesine mesaj atan adamı öldürdü
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde Süleyman K. (23), annesini silahla yaralayıp, aynı şantiyede çalışan iş arkadaşını öldürdü. Süleyman K., ilk ifadesinde olayı annesine mesaj atılması nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

        Olay, akşam saatlerinde Ceyhan’a bağlı Yalak Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Süleyman K., annesi Cevriye K.'nın (49) çalıştığı şantiyeye geldi. Yemekhanede görev yapan annesini silahla ayağından yaralayan Süleyman K., ardından aynı işletmede çalışan Şemsettin A.'ya (57) kurşun yağdırdı.

        ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemsettin A., iş arkadaşları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye sevk edilen anne Cevriye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Olayın ardından Süleyman K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleyman K.’nın ilk ifadesinde, Şemsettin A.'nın annesine mesaj attığını öne sürdüğü bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şemsettin A.’nın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

