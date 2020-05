Annesinin mucize bebeği Ömürhan azmiyle ailesinin yaşama sevincini artırdı - ANTALYA

AA

Döşemealtı ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Saadet ile 64 yaşındaki İbrahim İnce çifti, ilk çocukları İncisu'nun kardeş istemesi üzerine bir tüp bebek merkezine başvurdu.Tüp bebek tedavisinden olumlu sonuç alan çift, ikinci bebeklerini kucaklarına alacakları günün hayalini kurarken erken doğum riski mutluluklarına gölge düşürdü.Kontrollerde bebeğin yaşaması için doğumun hemen gerçekleşmesi gerektiğini öğrenen Saadet İnce, hamileliğinin 25. haftasında "Ömürhan" adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.Erken doğum nedeniyle 640 gram doğan, ardından 580 grama kadar düşen bebek, akciğerleri gelişmediğinden solunum cihazına bağlandı. Her an kaybedilme ihtimali bulunan minik Ömürhan, dört günlükken bağırsaklarındaki kanamadan dolayı ameliyata alındı.Her geçen gün yaşama daha sıkı sarılan ve ümitlerin yitirildiği bir anda herkesi şaşırtan bebek, yaşama azmiyle cesaretlendirdi.Zamanla vücut fonksiyonları düzene girmeye başlayan, kendi başına nefes alıp veren Ömürhan bebek, doktorların desteğiyle verdiği dört aylık yaşam mücadelesini kazandı. Taburcu edilen Ömürhan bebek, azmiyle ailesinin yaşama sevincini artırdı.- "Fotoğrafını görünce 'En azından yaşıyor, büyüyecek' diye düşündüm"Anne Saadet İnce, AA muhabirine, hamileliğinin 25. haftasında hissettiği ağrı üzerine kontrol için gittiği hastanede, bebeğin suyunun kalmadığını öğrendiklerini söyledi.Hemen doğuma alındığını, yaşadıklarına ilk anda bir anlam veremediğini aktaran İnce, "Doğumdan hemen sonra bebeğimizi kuvöze aldılar. Babasına bebeğimizin durumunu sorduğumda, 'Bir sıkıntısı yok' dedi. Bebeğimin fotoğrafını görünce ne söyleyeceğimi bilemedim. Çok küçüktü. 'Ama en azından yaşıyor, büyüyecek' diye düşündüm. Geçirdiğimiz 120 günlük süreç çok zordu. İlk bir ay makineye bağlı kaldı. Sürekli 'Yaşama beklentiniz olmasın' diye konuştular. O yüzden benim için mucize bebek." ifadelerini kullandı.Baba İbrahim İnce ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğluma 'Yaşamaz' dediler, Allah'ın izniyle, çok küçük doğmuş olsa da başka bir sağlık sorunu çıkmadı." dedi.Ailenin ilk çocuğu İncisu İnce de (11) kardeşi yaşadığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.- "Çok yorucu, meşakkatli bir süreçti"Doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör hastanın rahminde bulunan miyomlarından dolayı bebeğin beslenememesi nedeniyle gebeliğin 25. haftasında erken doğum yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.Bebeğin yaşaması için herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığını anlatan Şengör, "Hastanemizdeki 120 günlük süreçte bebeğin sağlık durumuyla ilgili inişler çıkışlar elbette oldu. Ama Ömürhan, her seferinde inadına 'yaşam' dedi. Hem anne hem de yeni doğan ekiplerimiz için çok yorucu, meşakkatli bir süreçti. Bebekte anne de gayet sağlıklı." diye konuştu.4 ay önce taburcu oldu.