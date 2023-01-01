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Antalya'da doktorlar, yeni yılda organ nakli için zamanla yarıştı

Antalya'da 13 yaşında hayatını kaybeden kız çocuğunun organları ailesi tarafından bağışlandı. Doktorlar, hastalara umut olan organ nakilleri için yeni yılda zamanla yarıştı

Antalya'da doktorlar, yeni yılda organ nakli için zamanla yarıştı
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AA

Antalya'da 13 yaşında hayatını kaybeden ve ailesi tarafından bağışlanan bir kız çocuğunun organları, organ nakli bekleyen hastalara yeni yılda umut oldu.

Antalya'da yaşayan Zeynep Sükeyna Fidancı, ani kalp durması sonucu vefat etti. Çocuğun acılı ailesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Uğur Genç ile görüşmeleri sonucu kızlarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Bunun üzerine 2022 yılının son saatlerinde Fidancı'dan alınan kalp ile akciğer, nakli uygun bulunan hastalara nakledilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

AA'nın haberine göre; Fidancı'nın iki böbreği, karaciğeri ve kornealarının ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledilmesi kararlaştırıldı.

ZAMANLA YARIŞTILAR

Antalya'daki organ nakilleri için yeni yılın ilk saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekipleri; merkez müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile cerrah hekimler Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, Prof. Dr. Abdullah Kısaoğlu ve Öğretim Görevlisi Dr. Ali Avanaz'ın yönettiği operasyonlarda zamanla yarıştı.

Fidancı'nın böbreğinin biri Konya'dan gelen 6 yaşındaki çocuğa, diğer böbreği Gaziantepli 16 yaşındaki çocuğa nakledildi.

Karaciğerin ise 11 yaşındaki bir çocuğa nakli gerçekleştirildi. Korneaları ise görmeyen iki hastaya ışık oldu.

'DOMİNO NAKİL' BAŞARISI

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaptığı açıklamada, Fidancı ailesinin örnek davranışının organ nakli bekleyen hastaların yeni yıla umutla girmesine vesile olduğunu söyledi.

Vefat eden çocuğun karaciğerinin nakledildiği bir çeşit genetik rahatsızlık olan MSUD (Maple Syrup Urine Disease: Akçaağaç şurubu idrar hastalığı) hastası 11 yaşındaki çocuktan alınan karaciğerin 61 yaşındaki kanserli hastaya nakledildiğini belirten Aydınlı, "Buna 'domino nakil' deniyor. Dünyada nadir yapılan domino nakil de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yüce gönüllü ailemizin örnek davranışı, organ bağışının geleceği için hepimizi ümitlendirdi." dedi.

Aydınlı, 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 213 böbrek, 54 karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Organ nakillerinde görev alan Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz da vefat eden çocuğun ailesinin organ bağışı kararının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Bağışla, organ bekleyen birçok hastanın umutlandığını dile getiren Demiryılmaz, "Allah ailemizden razı olsun. Kızlarının organlarını bağışlayarak birçok hastaya umut oldular. 2022'nin son, yeni yılın ilk saatlerinde organ nakli bekleyen hastaların şifa bulması için çalışıyoruz. Bütün hastalarımıza faydamızın olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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