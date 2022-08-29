Antalya'da scooter sürücüsü kaza kurbanı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile elektrikli scooterın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre, D-400 kara yolunda İran uyruklu Farzan Parsaei (31) idaresindeki elektrikli scooter, kavşaktan Manavgat istikametine geçmek istediği sırada Rus uyruklu M.B. (50) yönetimindeki 34 ANF 454 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Parsaei, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.B. ise gözaltına alındı.
Fotoğraflar: AA
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