Antalya'da ulaşım esnafından "UKOME" önünde "C" plakası eylemi Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tüm taşımacılık işlemlerinde "C" plakasının zorunlu hale getirilmesi, bir grup ulaşım esnafınca protesto edildi. Grup adına konuşan avukat Sevil Çiçek Uçar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kendilerine verdiği D2 belgesinin belediye tarafından tanınmadığını belirterek, "C' plaka olmadan taşıma yapanların araçlarının trafikten men edileceğine, araçlara ve içerisindeki yolcularına ceza yazılacağına yönelik bize beyanda bulunuldu. Bununla ilgili yönetmelik çıkartmışlar. Bunun iptali için dava açacağız. Turizm kenti Antalya'nın ihtiyacını 'C' plakalı araçlar karşılayamaz" dedi

