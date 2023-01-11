Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti (2)



'EMEKÇİ İNSANLARIZ, LÜTFEN BİZE ZARAR VERMEYİN'

Antalya'da taşlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Mesut Dertli, yaşananları anlattı. İki çocuğu olduğunu, olay sırasında hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini söyleyen Dertli, "Biz emekçi insanlarız. Günlerce çocuğumuzu görmeden çalışıyoruz. Lütfen bize zarar vermeyin. Söyleyin, cebimizdekini paylaşalım" dedi. Dertli, şöyle devam etti:

"Taksi zili çalmıştı. Ben Hürriyet Caddesi'nde duraktan aldım müşteriyi. Gece 04.00 sıralarıydı. Kendisini aldıktan sonra 4,5 kilometre uzaktaki bir noktaya gittik. Biraz daha ilerleyip, arabayı sağa çekmemi söyledi. Tam yolun kenarına yanaştım. Durmama ramak kala taş darbesi ile neye uğradığımı şaşırdım. Boğazımı sıkıp, beni boğmaya çalıştı. Bu sırada parmağını yakalayıp, ısırdım. Kafamı korumaya çalıştım. Ancak parmaklarım kırıldı. Emniyet kemerinden kurtulmaya çalıştım. Daha sonra kurtulunca kaçtı. Arbede sırasında dişlerim kırıldı. Vurmaya çalıştım. Can havli ile mücadele ettim. O an tek derdim kurtulmaktı. Bir şey düşünemiyorsun. Emniyet kemeri normalde sıkar insanı. Ancak şansımdan kurtulmaya başardım. Büyük ihtimalle sonum kötü olacaktı. Yanında bıçak falan da varmış. Kafamda yarıklar var. Kristallerim yerinden oynamış. Parmağımda kırıklar vardı. Ameliyat oldum. Tel takıldı. Biz taksiciler emekçi insanlarız. Günlerce çocuğumuzu görmeden çalışıyoruz. Biz de insanız ailemiz var. Bize saldırmayın lütfen. Paraya ihtiyacı varsa gelip, söylesinler." (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-11 13:18:55



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