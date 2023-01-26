Antalya için 'turuncu' kodlu yağmur ve fırtına uyarısı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ, Antalya'da yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, yarın yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Kent merkezinde ve batı ilçelerinde metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması beklenen yağışların 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışlara ve beklenen kuvvetli rüzgara karşı Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce 'turuncu' kodlu uyarı verildi. Uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Cuma günü öğle saatlerinden sonra batısından başlayarak Antalya'da kuvvetli, merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli 51 ile 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 11001200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cuma sabah saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 50 ile 75 kilometre fırtına, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez Semih ERSÖZLER

2023-01-26 15:57:29



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