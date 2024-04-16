Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Seçimler dolayısıyla teleferik bakım onarımına ilişkin 159 kalemden 19'u yapıldı'

        ANTALYA'da 1 kişinin ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasına ilişkin tutuklanan 5 kişi arasında yer alan otomasyon görevlisi Serkan Yellice ifadesinde, 24 Kasım 2023 tarihinde teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan listenin ANET'e sunulduğunu belirterek, "Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Seçimler dolayısıyla teleferik bakım onarımına ilişkin 159 kalemden 19'u yapıldı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da 1 kişinin ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasına ilişkin tutuklanan 5 kişi arasında yer alan otomasyon görevlisi Serkan Yellice ifadesinde, 24 Kasım 2023 tarihinde teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan listenin ANET'e sunulduğunu belirterek, "Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı" dedi. Yellice, eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren kişinin ise ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu olduğunu söyledi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten düştü. Olay yerine ulaşan ekipler Memiş Enes Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabası sonrasında 22,5 saatin sonunda, kabinlerdeki 174 kişi tahliye edildi. Olaya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

        BAŞKAN KOCAGÖZ TUTUKLANDI

        Teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, 14 Nisan akşam saatlerinde ifadelerinin alınması için adliyeye gitti. Kocagöz ve Samsunlu, gözaltındaki 12 şüpheliyle birlikte nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        '159 KALEM İŞTEN 19 KALEMİ YAPILDI'

        Teleferiğin bakımını yapan firmada otomasyon görevlisi olarak çalışan Serkan Yellice'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yellice ifadesinde, şirket olarak 24 Kasım 2023 tarihinde teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan listenin ANET'e sunulduğunu belirtti. Yellice, ifadesinde şunları söyledi:

        "Biz bu dosyayı şirket olarak her yıl sunmaktayız. Yaklaşık 100-200 kalem arası bakım onarım işini kendi patronuma sunarım. Direklerdeki torklama işlemi normalde her yıl yapılmaz. Direklerdeki makaraların lastikleri her yıl rutin olarak değiştirilmez. Ancak biz şirket olarak bu hususları düzenli yapmak amacıyla her yıl teklif olarak sunarız. Seçimler dolayısıyla 159 kalem işten 19 kalemi yapıldı. 159 kalem içerisinde yerine getirilmeyen eksiklikler seçimlerden sonra tamamlanacaktı. 2017 yılından bu seneye kadar ağır bakımlar eksiksiz yapılmıştı. Mart ayında yerel seçimler olduğu için her sene rutin yapılan ağır bakım işlemlerinin bölünerek yapılacağına kanaat getirdim. Mekanik mühendisi Okan Erol bana teleferiğin bakıma gireceğini, 19 Şubat'ta kapatılacağını, 5 Mart'ta açılacağını söyledi. Sanırım Okan Erol'a bu direktifi Ahmet Buğra Samsunlu vermiş. Eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren kişi Ahmet Buğra Samsunlu'dur."

        Geçen kasım ayında Mesut Kocagöz'ün ANET Genel Müdürü olarak görev yaptığı, resmi istifasının Ticaret Sicil Gazetesi'nde şubat ayında yayımlandığı ve bu nedenle tutuklanmasında hakimliğin bu tarihlere dikkat ettiği öğrenildi.

        KOCAGÖZ'ÜN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

        CHP'li Kepez Belediye Başkanı ve ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı olan Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna avukatları tarafından itiraz edildi. Sabah saatlerinde Antalya Adliyesi'ne giden avukatlar, Kocagöz'ün tutukluluğunun hukuksuz olduğunu, kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanması gerektiğini, bu nedenle tahliye edilmesi için tutukluluğuna itiraz etti.

        CEZAEVİ ÖNÜNDEKİ ÇADIR KALDIRILDI

        Diğer yandan partililerin nöbet tuttuğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi önündeki çadır, 3'üncü günün sonunda Antalya Valiliği'nin kararıyla kaldırıldı. Kararı tebliğ eden jandarma ekipleri ile görüşen partililer, çadır ve malzemelerini topladı. Partililerin nöbetinin adliye çevresinde süreceği öğrenildi.

        Mesut Kocagöz'ün başkanlığını yaptığı Kepez Belediye Meclisi'nin ise hafta sonuna kadar olağanüstü toplantı kararı alması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Fenomen Ares cinayeti davası sil baştan görülecek
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi
        Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi
        Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi
        Antalya'da hava yolu trafiği hareketlendi
        Antalya'da meslek odaları teleferik kazasının ardından lunapark ve tema par...
        Antalya'da meslek odaları teleferik kazasının ardından lunapark ve tema par...
        Fenomen Ares cinayeti sanıkları 'tasarlayarak kasten öldürmeden yargılansın...
        Fenomen Ares cinayeti sanıkları 'tasarlayarak kasten öldürmeden yargılansın...
        İş güvenliği uzmanı teleferik işletmeleri için kurtarma tatbikatlarının öne...
        İş güvenliği uzmanı teleferik işletmeleri için kurtarma tatbikatlarının öne...
        Elden ödendiği öne sürülen kira icralık etti
        Elden ödendiği öne sürülen kira icralık etti