'Seçimler dolayısıyla teleferik bakım onarımına ilişkin 159 kalemden 19'u yapıldı' (2)

VALİŞAHİN'DEN YARALILARA ZİYARET

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında yaralananları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 3 kazazedeye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Vali Şahin, yaşadıkları anları dinledi. Vali Şahin, havada asılı kalan 24 kabindeki kurtarma çalışmalarını ve ekiplerin gösterdiği olağanüstü mücadeleyi kazazedelerle paylaştı. Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kazanın takipçisi, kazazedelerin de destekçisi olduğunu ifade eden Vali Şahin, kazanın sebebinin ve sorumlularının araştırıldığını ve konuyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Vali Hulusi Şahin, yaralılara ve refakatçi ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.