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        Kamyonetle çarptığı babasıyla tartışan 2 kişiden 1'i öldü; 'Fren tutmadı' dedi

        ANTALYA'da Suriye uyruklu Ahmad A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:15
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        Kamyonetle çarptığı babasıyla tartışan 2 kişiden 1'i öldü; 'Fren tutmadı' dedi
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        ANTALYA'da Suriye uyruklu Ahmad A. (28), babası Yahya A. (46) ile tartışan mesai arkadaşı Muhammed Ali Bilal (19) ile Abdurrahman Belelo'ya (23), kamyonetle çarpıp kaçtı. Muhammed Ali Bilal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konya'da yakalanarak Antalya'ya getirilen Ahmad A., "Kaza oldu, bilerek değil. Frene bastım, tutmadı" dedi.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi 46 Sokak’ta, bir gıda fabrikasının önünde meydana geldi. Gıda fabrikasında çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı fabrikada çalışan Yahya A. ile yan bakma bahanesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Fabrikadaki diğer işçiler, tarafları güçlükle ayırdı.

        Yahya A., durumu oğlu Ahmad A’ya bildirdi ve fabrikanın olduğu adrese çağırdı. Ahmad A., işten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya 07 BIB 978 plakalı kamyonetle çarparak kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammed Ali Bilal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KAMYONETİ BIRAKIP KAÇTI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamyonetle kaçan Ahmad A’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 07 BIB 978 plakalı kamyoneti Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5418 Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Ekipler, Ahmad A.’nın Konya'ya kaçtığını tespit etti. Bilgi verilen Konya polisi, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

        ‘BİLEREK DEĞİL, FREN TUTMADI'

        Konya'dan Antalya'ya getirilen Ahmad A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmad A., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Babanla tartışmışlar, o yüzden çarpmışsın" sorusuna, "Hayır, kaza oldu bilerek değil. Frene bastım, tutmadı" karşılığını verdi.

        ÇARPMA ANI KAMERADA

        Diğer yandan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmad A’nın Muhammed Ali Bilal ile Abdurrahman Belelo'ya kamyonetle çarpıp kaçtığı ve Bilal'in havaya savrulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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