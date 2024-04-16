Kamyonetle çarptığı babasıyla tartışan 2 kişiden 1'i öldü; 'Fren tutmadı' dedi

ANTALYA'da Suriye uyruklu Ahmad A. (28), babası Yahya A. (46) ile tartışan mesai arkadaşı Muhammed Ali Bilal (19) ile Abdurrahman Belelo'ya (23), kamyonetle çarpıp kaçtı. Muhammed Ali Bilal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konya'da yakalanarak Antalya'ya getirilen Ahmad A., "Kaza oldu, bilerek değil. Frene bastım, tutmadı" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi 46 Sokak’ta, bir gıda fabrikasının önünde meydana geldi. Gıda fabrikasında çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, aynı fabrikada çalışan Yahya A. ile yan bakma bahanesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Fabrikadaki diğer işçiler, tarafları güçlükle ayırdı.

Yahya A., durumu oğlu Ahmad A’ya bildirdi ve fabrikanın olduğu adrese çağırdı. Ahmad A., işten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya 07 BIB 978 plakalı kamyonetle çarparak kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Muhammed Ali Bilal ile hayati tehlikesi bulunmayan Abdurrahman Belelo'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Muhammed Ali Bilal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. KAMYONETİ BIRAKIP KAÇTI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamyonetle kaçan Ahmad A’yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 07 BIB 978 plakalı kamyoneti Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5418 Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Ekipler, Ahmad A.’nın Konya'ya kaçtığını tespit etti. Bilgi verilen Konya polisi, şüpheliyi operasyonla yakaladı.