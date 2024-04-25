ANTALYA Ağabeyinin tutukluluğunu protesto için üst geçide çıkan kişiyi gazeteciler ikna etti

ANTALYA'da10 aydır kardeşi Yaşar T.'nin cezaevinde tutuklu bulunmasını protesto için benzin bidonuyla yaya üst geçidine çıkan Hasan T.'yi, yaklaşık 2 saat sonunda gazeteciler ikna etti. Üst geçitten inen Hasan T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin reklam tabelası basamağına çıkarak ayaklarını sarkıtan Hasan T.’yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri trafiği kapatarak yol üzerinde şişme yatak açtı. Polisin ikna çalışmalarına cevap vermeyen Hasan T., belgesi olmadan ev kiralama ve kiralanan evden uyuşturucu çıkması sonucu tutuklu olarak 10 aydır cezaevinde bulunan kardeşi Yaşar T.'nin serbest bırakılmasını istedi. Hasan T.'nin zaman zaman elinde bulunan bidondan üzerine benzin dökmesi dikkati çekti.

Olayı haber alarak üst geçidin olduğu yere anne Bediha T. ve adı öğrenilemeyen ağabeyinin eşi de geldi. Anne Bediha T. ve yengesi Hasan T.'yi ikna etmek için uzun süre çaba harcasa da başarılı olamadı. Elinde benzin bidonu ile polis ekiplerine ve annesi Bediha T. ile yengesine zor anlar yaşatan Hasan T., yaklaşık 2 saat sonra gazetecilerin çabası sonucu protestosunu sonlandırdı. Üst geçitten inen Hasan T., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Neden üst geçide çıktığı sorulan Hasan T., "Siz kimseyi idam etmeyin, kadına tecavüz edeni idam etmeyin ama 10 aydır kiraya verdiği eve kontrat yapmayan ağabeyim ve onun gibilerini cezaevinde tutun. Ben bunun için üst geçide çıktım" dedi.