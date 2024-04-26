Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Alanya'da başladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci etabı 30 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci etabı 30 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.
Alanya'nın 380 rakımlı Hıdırellez mevkisindeki Yassı Tepe'de gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci etabı Kleopatra plajında yarı çapı 5 metre olan daireye 6'şar sorti uçuşu yaparak hedefe en iyi inişi yapma çalışmasıyla başladı. Şampiyona 28 Nisan tarihine kadar sürecek.
"DÜNYA ŞAMPİYONASINDA 30 ÜLKEDEN 82 SPORCU YARIŞIYOR"
Yarışma organizatörü Ergün Ulu, Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası'nın 2019 yılından beri düzenlendiğini ve bu yıl da 5'incisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağını burada gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında başladığımız ve bu yıl da 5'incisini düzenlediğimiz şampiyonada 30 ülkeden 82 sporcu yarışıyor. Yarışlar yarın da devam edecek ve pazar günü sona erecek. Yarışmanın bitmesiyle de ödül törenimiz olacak. İnşallah kazasız belasız bir yarışma süreci geçiririz" dedi.
"ALANYA'DAKİ YARIŞMAYA 5 SENEDİR ÜST ÜSTE GELİYORUM"
25 senedir yamaç paraşütü sporu yaptığını belirten Polonyalı Marketa Tomaskova, "Alanya'daki yarışmaya 5 senedir üst üste geliyorum. Alanya'yı çok seviyorum. Önümüzdeki senelerde de Alanya'ya gelmek istiyorum. Buradaki ortamdan çok memnunum. Birinci tur yapıldı. Hava şartlarından memnunum. Her şey şu an dört dörtlük gidiyor" diye konuştu.
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