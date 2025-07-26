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        Sevcan hemşirenin eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        ANTALYA'da Halit Can Sakman'ın (26), kendisi gibi hemşire olan eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) bıçak ve satırla öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:09 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:09
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        Sevcan hemşirenin eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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        ANTALYA'da Halit Can Sakman’ın (26), kendisi gibi hemşire olan eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) bıçak ve satırla öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sevcan Demir Sakman, defalarca evden çıkmaya çalışsa da Halit Can Sakman her serinde eve götürüyor ve 25 saniye içinde öldürüyor.

        Olay, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde yine tartışma çıktı. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevcan Demir Sakman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

        'EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayrıca, Sakman’a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Maktulün vücudundan 11 kesi ve sol kolunda kırık tespit edildiği kaydedilen iddianamedeki ifadesinde Sakman, olay günü eşiyle maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştıklarını belirterek, “Eşimle olay günü dışarı çıkıp eve geldik, o uyumuştu. Uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet antidepresan ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kredi kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık. 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Ağlamaya başladım. 'Sen nasıl erkeksin ağlayıp durma, sende aşağılık kompleksi var. Sen benim eski erkek arkadaşımı senden daha yakışıklı olduğu için kıskandın. Komplekse girmiştin, sende aşağılık kompleksi var' diye konuşunca eski erkek arkadaşına hakaret ettim" dedi.

        'YERE DÜŞÜNCE BOĞAZINI SIKARAK BOĞDUM'

        Konuşmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Halit Can Sakman ifadesinde, “Birden eşim boğazıma doğru bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bıçak alarak, bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazını sıkarak boğdum. Mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet, bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum, alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" ifadelerini kullandı.

        'CİNAYETİ 25 SANİYEDE İŞLEMİŞ'

        İddianamede, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, kayıtlarda maktulün saat 20.49'da binadan çıktığı, sanığın saat 21.51'de maktulü ikamete geri getirdiği, 25 saniye sonra daire kapısının tekrar açıldığı ve maktule ait olduğu düşünülen bir ayağın çırpındığı görüldüğü kaydedildi. Görüntülere göre, Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman'dan kurtulmak için defalarca evden çıkmaya çalışıyor. Ancak Halit Can Sakman, her seferinde onu durdurarak yeniden içeriye götürüyor. Son çıkma girişiminde ise kapıya yönelen genç kadın, eşi tarafından tekrar engelleniyor ve eve geri giriyor. Kısa bir süre sonra ise Halit Can Sakman'ın, üzeri kanlar içinde tek başına evden çıktığı kameralara yansıyor. İddianamede, olayın 25 saniye içinde yaşandığı, sanığın 'Arkadan saldırdı' ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

        Sevcan Demir Sakman’ın babası Güney Demir ise, “Ben sadece adalet istiyorum. Günlerdir kızımın videolarını izliyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın. Günyüzü görmesin o cani. Canavarın kızımın darp ediş şeklini izledim. Kızım defalarca kaçmaya çalışmış. Mahkememiz olacak. Elbet adalet yerini bulacak ve kızımın kanı yerde kalmayacak” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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