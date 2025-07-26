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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?

        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?

        İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi. Yargı kaynakları, tahliye sürecinde herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmadığını, işlemlerin infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde, infaz hakimliklerinin onayıyla yürütüldüğünü belirtti. Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 26.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:04
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        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
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        PKK hükümlüsü Veysi Aktaş, infaz sürecinin tamamlanması ve son iyi hal değerlendirmesinin olumlu sonuçlanmasıyla 32 yıl sonra tahliye edildi. Yargı kaynakları, tahliye sürecinde mevzuat dışı herhangi bir durumun olmadığını vurguladı.

        İmralı'da tutuklu olan Veysi Aktaş tahliye edildi
        İmralı'da tutuklu olan Veysi Aktaş tahliye edildi

        “Devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1994 yılından bu yana cezaevinde bulunan PKK hükümlüsü Veysi Aktaş, 32 yıllık infaz sürecinin ardından 25 Temmuz 2025 tarihinde tahliye edildi. Aktaş, 2015 yılında İmralı F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.

        KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİ 2024’TE DOLDU

        Aktaş, müebbet hapis cezasına mahkûm olduğu için, infaz rejimine göre 30 yıl cezaevinde kalması halinde koşullu salıverilme hakkı doğdu. Bu süre 28 Nisan 2024 tarihinde dolmasına rağmen, tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılan iyi hal değerlendirmesinin üç kez olumsuz sonuçlanması nedeniyle ertelendi.

        2023’TE AÇIĞA GEÇİP SERBEST KALABİLİRDİ

        İnfaz mevzuatına göre, koşullu salıverilme tarihinden bir yıl önce açık cezaevine ayrılıp, ardından denetimli serbestlikten yararlanması mümkündü. Bu durumda, Aktaş’ın normal şartlarda 28 Nisan 2023’te açık cezaevine ayrılması, ardından da 2024 yılı içinde tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak iyi halin oluşmadığı gerekçesiyle bu süreç işletilmedi.

        “MEVZUATA UYGUN”

        25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan son değerlendirmede iyi hal oluştuğu yönünde karar verilerek, Aktaş’ın koşullu salıverilmesine hükmedildi. Yargı kaynakları, tahliye sürecinde herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmadığını, işlemlerin infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde, infaz hakimliklerinin onayıyla yürütüldüğünü belirtti. Hükümlünün tahliye anı itibariyle disiplin cezası da bulunmadığı kaydedildi.

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