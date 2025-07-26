Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Karabük'te devam eden yangın 60 saati aştı. Muğla'nın Ortaca ve Mersin'in Silifke ilçelerinde de orman yangını çıktı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Karabük, Muğla ve Mersin'de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ANTALYA'DA 2 BÖLGEDE DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

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Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Bölgedeki çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor. Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına da ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgede çalışma yapıyor. KARABÜK'TE 60 SAAT GERİDE KALDI Karabük'te geniş bir alanda etkili olmaya devam eden orman yangını 60 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınında 60 saat geride kaldı. Engebeli ve dağlık alanda rüzgarın etkisiyle doğu ve batı istikametine yayılmaya devam eden yangını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla sadece karadan devam ediyor. REKLAM Öte yandan merkeze bağlı Kamış Köyü Yukarı Aktaş Mahallesinde bulunan bazı evler dün gece itibariyle alevlere teslim oldu. Zarar gören evler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ORTACA'DA YANGIN Muğla’nın Ortaca ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana da sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.