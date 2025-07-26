Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, uçaklar ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Antalya'da termometreler 48 dereceyi gördü
        Antalya'da termometreler 48 dereceyi gördü
        Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınından etkilenen alanlar havadan gö...
        Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınından etkilenen alanlar havadan gö...
        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 2'si kontrol altında (3)
        Antalya'da 1 orman yangını sürüyor; 2'si kontrol altında (3)
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adrasan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Adrasan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da 2 orman yangını sürüyor; 1'i kontrol altında (2)
        Antalya'da 2 orman yangını sürüyor; 1'i kontrol altında (2)