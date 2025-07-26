Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!

Eylül ayında seçimli olağanüstü Seçim kararı alınan Fenerbahçe'de gözler bugün Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katılacağı Yüksek Divan Kurulu'na çevrildi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki genel kurul 10.30'da başlayacak ve tahminen 13.00'e kadar sürecek. Sarı lacivertli kulübün tarihine geçmesi ve tüm camianın büyük ilgiyle takip etmesi beklenen Yüksek Divan Kurulu toplantısı için yönetimin havuz tarafındaki bahçe bölümüne, içeri giremeyen kongre ve YDK üyelerinin salondaki konuşmaları ve yaşananları izlemeleri için iki dev ekran kuracağı öğrenildi.

"ÇOCUKLAR FENERBAHÇELİ OLMUYOR"

Tekneyle Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelmesi beklenen eski başkan Aziz Yıldırım'ın, yapacağı konuşmada bugün için başkan adaylığını açıklanması beklenmiyor.

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Aziz Yıldırım'ın konuşmasında olağanüstü seçim için düzenlenen imza kampanyaları, istifa eden eski yönetici Erol Bilecik'in başkan Ali Koç'a gönderdiği mailde kendisi hakkındaki ifadeleri ve yönetimin YDK gününe kadar bu konudaki sessizliğini gündeme getirmesi bekleniyor.