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        Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!

        Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu düzenleniyor. Sarı-lacivertlilerin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği kurula Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katılması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:48
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        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
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        Eylül ayında seçimli olağanüstü Seçim kararı alınan Fenerbahçe'de gözler bugün Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katılacağı Yüksek Divan Kurulu'na çevrildi.

        Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki genel kurul 10.30'da başlayacak ve tahminen 13.00'e kadar sürecek. Sarı lacivertli kulübün tarihine geçmesi ve tüm camianın büyük ilgiyle takip etmesi beklenen Yüksek Divan Kurulu toplantısı için yönetimin havuz tarafındaki bahçe bölümüne, içeri giremeyen kongre ve YDK üyelerinin salondaki konuşmaları ve yaşananları izlemeleri için iki dev ekran kuracağı öğrenildi.

        "ÇOCUKLAR FENERBAHÇELİ OLMUYOR"

        Tekneyle Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelmesi beklenen eski başkan Aziz Yıldırım'ın, yapacağı konuşmada bugün için başkan adaylığını açıklanması beklenmiyor.

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        Aziz Yıldırım'ın konuşmasında olağanüstü seçim için düzenlenen imza kampanyaları, istifa eden eski yönetici Erol Bilecik'in başkan Ali Koç'a gönderdiği mailde kendisi hakkındaki ifadeleri ve yönetimin YDK gününe kadar bu konudaki sessizliğini gündeme getirmesi bekleniyor.

        Eski başkanın ayrıca "Artık çocuklar Fenerbahçeli olmuyorlar. Birlik ve beraberlikle ve daha güçlü olarak aşabiliriz" şeklinde konuşma yapması da bekleniyor.

        SADETTİN SARAN KONUŞACAK

        Divan Kuruluna 15 kişilik çekirdek kadrosuyla katılacağı öğrenilen Sadettin Saran'ın da adaylığını mikrofondan dile getirmesi, projeleri ve ideallerinden bazılarını ifade etmesi bekleniyor.

        MAHMUT USLU VE KUTLUALP DE KONUŞABİLİR

        Potansiyel başkan adayları olarak öne çıkan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in konuşmalara göre kürsüye çıkıp çıkmayacakları netleşecek. Son konuşmacı olacak başkan Ali Koç'un divanda söz alanlara yanıt vermesinin yanı sıra mali konulardan, imza kampanyasında yaşananlara ve transfer çalışmalarında geç kalındığı yorumlarına kadar geniş konulara değinmesi bekleniyor.

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