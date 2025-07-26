Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

Aksu'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edilmiş, yangında, 3 konut zarar görmüştü.

Aksu ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.

Çam ormanlarının yanı sıra makilik alanlar ile tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

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