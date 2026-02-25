Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da 7 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tırın dorsesinde 7 milyon 440 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:05
        Antalya'da 7 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir tırın dorsesinde 7 milyon 440 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Büro Amirliği ekiplerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Çalışmada, bir tırın dorsesine gizlenmiş 7 milyon 440 bin kaçak makaron ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 5 şüpheliye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

