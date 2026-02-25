Antalya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Demirtaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen saha uygulamasında N.E'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay, Ş.A'nın ise "hırsızlık" suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.